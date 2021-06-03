Кая Каллас: для Путина крайне неприятно, что балтийские страны от него отвернулись

По её словам, на мировом уровне использовать подобный сертификат пока не представляется возможным, так как для этого необходимо наличие международного соглашения о том, каким образом можно доказать, что туристы не являются распространителями инфекции.

”На самом деле, мы и сейчас можем путешествовать, если предоставляем отрицательный тест, но с сертификатом делать это будет проще”, — уверена она.

Премьер-министр считает, что свободно путешествовать можно будет уже начиная с июня.

Каллас приводит в пример большие концерты, на которых люди находятся близко друг к другу, и обращает особое внимание на то, что каждый должен быть уверен, что с точки зрения здоровья окружающие не представляют никакой опасности. Следовательно, говорит она, есть два способа посетить концерт: сделать экспресс-тест и получить отрицательный результат или предоставить сертификат о вакцинации. И если тест — не очень комфортная процедура, то сертификат о вакцинации даёт больше возможностей посещать крупные мероприятия.

”Разумеется, вопрос о дискриминации не стоит, — подчёркивает она. — Чего бы нам хотелось в первую очередь, так это отслеживать [распространение заболевания]. Мы не даём каких-то дополнительных прав вакцинированным людям, однако это удобный способ следить за ситуацией”.

Однако, намного важнее, считает Каллас, для чего нужен данный сертификат. Европейские страны достигли соглашения о его использовании при пересечении границ, чтобы иметь уверенность, что люди не являются переносчиками заболевания. По её словам, сейчас идёт обсуждение, можно ли использовать его и внутри страны, чтобы люди могли иметь доступ к разного вида услугам.

Сертификат вакцинации — это QR код, в котором содержится информация о том, был ли человек вакцинирован, есть ли у него отрицательный тест на коронавирус или имеются ли в наличии антитела, то есть показывает, что человек безопасен для окружающих.

”Сертификат работает подобно заграничному паспорту, — говорит Кая Каллас и улыбается: — Надеюсь, вы ещё помните времена, когда мы могли путешествовать”.

Отвечая на вопрос о кибербезопасности и возможностях подделать сертификат вакцинации, Каллас вновь улыбается: ”На самом деле, подделать эту маленькую жёлтую книжечку, в которой отмечено, что вы вакцинированы, гораздо проще, ведь все данные находятся на бумаге”.

С точки зрения кибербезопасности электронный сертификат должен работать следующим образом, объясняет она: в разных странах существует несколько баз данных, они взаимодействуют между собой, проверяя статус путешественника — красный, жёлтый, зелёный — но не имеют доступа к персональным данным.

”Я считаю, что, когда речь идёт о защите личной информации, крайне важно, чтобы этими данными страны не обменивались, а лишь предоставляли информацию о том, что человек был вакцинирован”, — говорит она.

Интервью на английском языке можно посмотреть здесь.

Комментируя взаимоотношения НАТО и, в частности, Эстонии с Россией, Каллас отмечает, что ”Россия заходит настолько далеко, насколько мы ей это позволяем. И, возможно, мы позволили ей зайти слишком далеко. Для нас это вопрос нашей безопасности, нашей независимости, и мы крайне обеспокоены действиями России”.

Она считает, что действия НАТО по обеспечению коллективной безопасностью и внедрению политики сдерживания, ”до сих пор неплохо работали”, так как Россия по отношению к Эстонии не совершает никаких действий.

”За это, — говорит Каллас, — мы очень благодарны нашим союзникам. Близится саммит НАТО, на встречах которого собираются вернуться к истокам: для чего создан блок, как всех нас сделать сильнее. Это очень важные темы для нас, как для маленькой страны, и для наших соседей. Мы очень благодарны также представителям канадских вооружённых сил, в данный момент расквартированных в Латвии. Регион у нас небольшой, и это важно для нашей безопасности. Быть частью семьи НАТО — значит беречь нашу независимость”.

Россия стягивает войска к восточным границам якобы в ответ на действия НАТО, однако, по словам премьер-министра, НАТО, в отличие от России, не делает вообще никаких шагов.

”Посмотрите на Украину, Восточную Украину, на Крым, на Грузию, — призывает Каллас. — Вот там Россия действительно предприняла определённые шаги. Эти страны не входят в НАТО”.

По её мнению, сейчас в мире наблюдается ”глобальное столкновение сил”, а странам бывшего Союза сложно ”переключиться на европейские западные ценности”.

”Для Путина крайне неприятно, что балтийские страны от него, так сказать, отвернулись, — считает Каллас. — Он делает всё возможное, чтобы этого не допустить. Я думаю, что мы до сих пор сохраняем свою независимость и по-прежнему сильны, потому что у нас есть могучие добрые друзья. Именно это называется политикой сдерживания, и она работает”.

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