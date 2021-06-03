Город и Tallinna Vesi призвали места общепита предлагать людям воду из-под крана

”Качество водопроводной воды в Таллинне уже много лет является отличным, и с учетом ее доступности нет причин отдавать предпочтение бутилированной воде”, — сказал Тимофеев.

Употребление водопроводной воды становится среди таллиннцев с каждым годом все популярнее. Исполнительный директор AS Tallinna Vesi Александр Тимофеев уверен, что этому способствовали как постоянная разъяснительная работа, так и растущий уровень осведомленности людей об экологии.

Пластиковая бутылка, которая не попала на повторную переработку, разлагается в природе при соприкосновении с воздухом в течение 50-80 лет, а оставшаяся в земле — 500-1000 лет, поскольку бактерии не распознают полиэтилен — основной материал при производстве бутылок — в качестве пищи. За счет энергии, сэкономленной на переработке одной бутылки, можно вскипятить воду для трех-четырех чашек чая, а стоваттная лампа может гореть четыре часа.

Водопроводная питьевая вода, в зависимости от расходов на транспортировку, в 10-90 раз ресурсоэффективнее бутилированной. Транспортировка бутилированной воды на дальние расстояния расходует значительно больше природных ресурсов. Кроме того, переработка тары требует значительных ресурсов: пустые бутылки нужно снова транспортировать и заниматься подготовкой к переработке — сортировать, измельчать, вновь транспортировать.

”Предлагая воду из-под крана вместо бутилированной, можно показать как свою ориентированность на клиента, так и заботу об окружающей среде и здоровье людей, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу . — Тем самым также можно снизить возникновение отходов — например, предложенная клиентам питьевая вода объемом в один кубометр позволит предотвратить производство 2000 пластиковых и стеклянных бутылок, их транспортировку и обработку — ведь упаковка одного кубометра воды требует именно такого количества тары и сопутствующих расходов. Если цена полулитра водопроводной воды составляет менее цента, то стоимость самой дешевой бутылки с водой дороже как минимум в 50 раз. Предпочитая воду из-под крана бутилированной, выигрывают все”.

Результаты исследований и слепых тестов также показали, что различия во вкусе питьевой воды в бутылке и из-под крана не являются серьезным аргументом. Качество бутилированной воды во многом зависит от условий хранения. В случае неправильного хранения в воде могут растворяться пластификаторы и влияющие на гормональную систему химикаты, которые вредят здоровью.

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла отметила, что кампания очень своевременна.

”Бережное отношение к окружающей среде — одно из важнейших направлений нашего Союза, — сказала Киллу Майдла. — Кампания, призывающая пить водопроводную воду, отличный пример того, как предприниматели могут способствовать поддержанию экологии без серьезных инвестиций и увеличения повседневных расходов. Напротив — появляются возможности, которые полезны для окружающей природы и никоим образом не влияют на прибыльность бизнеса. И я даже верю в то, что поскольку наши клиенты и гости стали осведомленнее и требовательнее в отношении экологии, они ”проголосуют ногами” в пользу тех предприятий, которые подадут пример в этой кампании”.

Вода полезна для здоровья. Две трети массы человека составляет вода, она имеет жизненно важное значение для функционирования органов и терморегуляции. Потеря жидкости организмом, как правило, невысока, но она увеличивается многократно в жарких и влажных условия. Нехватке воды или дегитратации сопутствует головная боль, слабость, потеря аппетита и головокружение. В случае жажды всегда стоит предпочитать чистую обычную воду без добавок. Предлагая воду, вы заботитесь о здоровье человека.

Предприятия общественного питания, предлагающие воду из-под крана, могут сделать себя более узнаваемыми в городском пространстве с помощью наклейки, которую можно получить в информационном центре горуправы, туристическом инфоцентре или Таллиннском стратегическом центре (бульвар Каарли, 4).

На странице www.vesikraanist.ee можно увидеть перечень присоединившихся к акции предприятий общественного питания. Также и клиенты могут сообщить о предлагающих питьевую воду из-под крана предприятиях или же занимающиеся организацией общественного питания фирмы сами известить о своем присоединении к кампании.