Эстонские полицейские отправили правоохранительным органам Гамбии свою форму старого образца

Департамент полиции и погранохраны выслал в Гамбию почти 10 000 единиц форменной одежды прежнего образца, также представители департамента обучают тамошних коллег лучше распознавать поддельные документы и выявлять попытки незаконной миграции.

В Гамбию отправили 10 000 единиц одежды, в том числе жилеты, куртки, брюки, головные уборы и пр., которые иначе бы подлежали уничтожению.

"Этим мы и помогаем коллегам из другой страны, и поддерживаем принципы зеленого мышления, — сказал подполковник полиции Тармо Вийкма. — История Гамбии похожа на историю Эстонии, ведь и мы когда в значительной степени зависели от зарубежной помощи, а сейчас мы имеем привилегию поддержать гамбийских партнеров. Обучая местных чиновников и снабжая их форменной одеждой, мы помогаем властям Гамбии повысить дееспособность, что в свою очередь помогает уменьшить незаконную миграцию в страны Европы".

Еще одна цель этого проекта — обучение сотрудников аэропорта столицы Гамбии Банжула, для которых предназначена переданная в рамках проекта форма.

"На курсах эксперты по документам Таллиннского пограничного пункта поделятся с гамбийскими партнерами своим опытом, приведут примеры из практики и разработают методы и тактику, подходящие именно для властей Гамбии. Этот проект поможет местным коллегам улучшить свои знания по части распознавания фальшивых документов и пассажиров, в отношении которых есть подозрение на незаконную миграцию", — добавил Вийкмаа.

Проект финансирует Министерство иностранных дел.