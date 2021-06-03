Эстонские и финские компании просят Финляндию открыть границы

Авторы обращения отмечают, что ”было бы честно следовать руководствам Европейской комиссии и Совета, открыть границы и путешествовать в том же темпе, что и остальная Европа”. Они пишут, что в борьбе с коронавирусом удалось существенно продвинуться вперед: пожилые и группы риска вакцинированы, сотрудничество между различными сторонам проходит хорошо, а уровень заражения низок.