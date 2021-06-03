03.06.2021, 10:10
В Тарту на пешеходном переходе грузовик сбил женщину
Foto: Ago Tammik
На улице Рийа в Тарту в 15:14 произошел несчастный случай, когда 51-летний мужчина на грузовике Scania на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 35-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в Клинику Тартуского университета.
В среду произошли и другие ДТП.
В 15:43 на перекрестке улиц Тедре и Нымме в Таллинне 35-летний мужчина на Škoda Octavia совершал поворот налево и наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу 73-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 16:11 произошел инцидент на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Тондираба в Ласнамяэ, где 41-летний мужчина на Mitsubishi Pajero поворачивал налево и сбил 40-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.