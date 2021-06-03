В Тарту на пешеходном переходе грузовик сбил женщину

В среду произошли и другие ДТП.

В 15:43 на перекрестке улиц Тедре и Нымме в Таллинне 35-летний мужчина на Škoda Octavia совершал поворот налево и наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу 73-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:11 произошел инцидент на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Тондираба в Ласнамяэ, где 41-летний мужчина на Mitsubishi Pajero поворачивал налево и сбил 40-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.