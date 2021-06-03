03.06.2021, 07:33
Delfi на ПМЭФ | Мэр Кишинева заявил о намерении развивать сотрудничество с Таллинном(18)
На проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме мэр Кишинева Ион Чебан сообщил RusDelfi, что столица Молдовы заинтересована в сотрудничестве с Таллинном. Чебан планирует направить соответствующие письма руководителям эстонской столицы.
“Нам очень интересен опыт электронного управления и многих других городских решений, которые, как мы знаем, являются передовыми не только для региона, но и на европейском уровне”, — сказал Чебан, подчеркнув, что для Кишинева получение такого опыта будет важным.
Мэр напомнил, что бывший посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесий теперь является вице-мэром Кишинева и по вопросам экономики. По словам Чебана, уже есть предпосылки для начала такого сотрудничества — потихоньку начинают открываться границы.
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