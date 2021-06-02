Теперь посылочными автоматами смогут пользоваться люди с нарушениями зрения

”В Эстонии примерно 7500 людей с нарушениями зрения, около 500 из которых абсолютно слепы. Smartpost Itella хочет предлагать посылочную услугу всем жителям Эстонии, поэтому мы наклеиваем на посылочные автоматы наклейки со шрифтом Брайля, чтобы людям с нарушениями зрения было проще пользоваться посылочными автоматами”, — рассказала руководитель по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо. Она добавила, что Smartpost Itella — первое предприятие в Эстонии, которое уделяет внимание удобству пользования посылочной услугой для людей с нарушениями зрения.

Первыми были покрыты шрифтом Брайля расположенные в Таллинне белые посылочные автоматы Smartpost, а в ближайшее время будут покрыты шрифтом Брайля остальные белые посылочные автоматы по всей Эстонии. ”Наклеенные на посылочные автоматы наклейки со шрифтом Брайля инструктируют людей с нарушениями зрения, как получать посылки в посылочном автомате. Хотя люди с нарушениями зрения могут без особого труда заказывать товары в интернет-магазинах, то именно завершающий шаг — как самостоятельно получить посылку из автомата — до сих пор был затруднён для них”, — объяснила Пармсоо.

Наклейки со шрифтом Брайля разработаны в сотрудничестве с Союзом слепых Эстонии, который помог Smartpost Itella как при составлении надписей шрифтом Брайля, так и при поиске подходящего места для них на автоматах. ”Для нас крайне важно предлагать всем пользователям услуги Smartpost качественный, быстрый и удобный сервис. Именно поэтому мы разработали новейшее решение в сотрудничестве с людьми, которых это действительно касается”, — рассказала руководитель по работе с клиентами Itella Estonia.