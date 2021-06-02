02.06.2021, 20:18
Управляющая центром T1 фирма объявлена банкротом(15)
Foto: Andres Putting
Харьюский уездный суд объявил сегодня компанию AS Tallinna Moekombinaat (входящую в концерн Pro Kapital Grupp) банкротом и назначил ей банкротных управляющих.
Банкротными управляющими назначены Кристо Тедер и Индрек Лепсоо. Первое собрание кредиторов назначено на 17 июня 2021 года.
AS Pro Kapital Grupp ранее объявил, что при объявлении банкротства компании Moekombinaat концерн более не будет осуществлять финансовый контроль над своей дочерней фирмой. Концерн также прекратит консолидацию ее финансовых показателей.