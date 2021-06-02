На русском языке: в парках Кесклинна пройдут бесплатные прогулки с гидами

”В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели бы познакомить во время наших бесплатных прогулок с гидами по субботам. Они проходят как на эстонском, так и русском языках. На первой прогулке участники познакомятся с историей микрорайона Уус-Мааильм, вторая прогулка будет посвящена микрорайону Татари, а последняя — микрорайону Рауа”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Бесплатные прогулки длятся примерно час и будут проходить три субботы подряд. Прогулки проходят под руководством опытных гидов Кристы Хейнпалу (на эстонском языке) и Эдуарда Кольхофа (на русском языке), которые познакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями. Прогулки на эстонском языке начинаются в 12.00, а часом позже будут проходить прогулки на русском языке.

В нынешней сложной ситуации будет обращаться особое внимание на методы предотвращения распространения вируса. Поэтому на прогулке будет возможность продезинфицировать руки. Прогулка пройдет в бесконтактной форме, ее участников просят соблюдать дистанцию. Если вы заболели, то пожалуйста воздержитесь от посещения мероприятия.

Программа прогулок на русском языке:

05.06 в 13.00 Уус-Мааильм (встречаемся в сквере напротив Суперминистерства, Суур-Амеэрика 1)

12.06 в 13.00 Татари (встречаемся по адресу Татари 1)

19.06 в 13.00 Рауа (встречаемся по адресу Нарвское шоссе 36)