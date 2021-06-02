Министр юстиции об алиментах: дети вообще ничего не получают, потому что родитель просто не способен платить

Сибул отметил, что согласно ряду изменений, выплачиваемый детям минимум сократится почти на 100 евро. Он подчеркнул, что наиболее всего риску бедности подвержены дети в семьях с одним родителем. Правительство при обсуждении изменений должно в первую очередь думать о благополучии детей. Сибул спросил, каким может быть дальнейшее развитие событий.

Министр юстиции Марис Лаури отметила, что основная проблема системы алиментов — привязка минимальных алиментов к минимальной зарплате. ”Минимальная зарплата выросла очень быстро, из-за чего выплата алиментов стала для части населения непосильной, — сказала она. — Все заканчивается тем, что дети вообще ничего не получают, потому что родитель просто не способен платить. Или в тяжелом положении оказываются младшие дети из другой семьи, которым не остается средств к существованию”. Она признала, что это — крайне важная тема, и найти здесь компромисс очень тяжело. У каждого, кого затрагивает этот вопрос, зачастую есть свое, прямо противоположное другим мнение.

Министр подчеркнула, что минимальные алименты — это действительно минимум, который может быть увеличен в ходе переговоров. Соответствующее право также есть у судов. Она выразила надежду, что перед обращением в суд родители все же смогут достичь компромисса в рамках согласительного производства. ”На мой взгляд, родители должны оставить в стороне обиды и разногласия и понять, что самое важное — это их дети. Что дети должны как можно меньше пострадать”, — сказала она.

Хельмен Кютт задала вопрос об алиментах, уже взысканных судом, и об их автоматическом сокращении. Она также спросила министра юстиции, было ли учтено при планировании государственной бюджетной стратегии, что количество споров по алиментам может увеличиться и, в связи с этим, что потребуется создать дополнительные должностные места для судей.

По словам Лаури, возник следующий вопрос: соответствует ли Конституции автоматическое сокращение алиментов, уже взысканных судом до вступления поправок в силу? Она сообщила, что идет поиск компромисса. Возможно, будут созданы переходные положения или будет найдено иное решение, которое специалисты в области права посчитают соответствующим Конституции. Министр юстиции также отметила, что вопросы, которые могут повысить нагрузку на суды, находятся под пристальным вниманием. ”Я надеюсь, что вне зависимости от того, какое именно юридическое решение будет найдено для переходного периода, оно будет не только соответствовать Конституции, но и учитывать интересы детей и не окажется слишком обременительным для системы юстиции”, — добавила Лаури.