Где справедливость? Управа Ласнамяэ обратилась в Omniva с просьбой решить проблему

”Ласнамяэ — крупнейший район Таллинна, в котором насчитывается почти 120 тысяч жителей. Кроме того, район обслуживает многих жителей Пирита и волостей Ида-Харьюмаа, которые ходят здесь в школу, детский сад, торговые центры и проводят здесь свое свободное время.

В течение последнего года жители Ласнамяэ часто обращались к нам, выражая беспокойство по поводу доступности почтовых услуг. Поэтому мы связались с Omniva с просьбой найти возможные решения сложившейся ситуации”, — сообщил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

По данным районной управы Ласнамяэ, в районе действует два почтовых отделения, одно из которых является также головной конторой Omniva, два почтовых пункта, один пункт выдачи посылок и 28 почтовых автоматов. Почтовые отделения расположены на улице Палласти и в торговом центре Lasnamäe Centrum. При этом по всему Таллинну работает 12 почтовых отделений. В Тарту, сравнимом по количеству жителей с Ласнамяэ, насчитывается 5 почтовых отделений, три из которых расположены на расстоянии 1,5 км друг от друга.

”Доступность почтовых услуг стала особенно актуальной в связи с ситуацией с коронавирусом, когда объемы интернет-торговли значительно выросли, а социальные контакты — сократились, что привело к увеличению спроса на почтовые услуги. Недостаточное, учитывая количество жителей, число почтовых отделений, пунктов и автоматов приводит к возникновению очередей, которые, помимо всего прочего, создают опасную ситуацию с точки зрения контроля за распространением вируса и задевают чувство справедливости жителей”, — добавил Свет.