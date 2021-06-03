Где справедливость? Управа Ласнамяэ обратилась в Omniva с просьбой решить проблему(10)
”Ласнамяэ — крупнейший район Таллинна, в котором насчитывается почти 120 тысяч жителей. Кроме того, район обслуживает многих жителей Пирита и волостей Ида-Харьюмаа, которые ходят здесь в школу, детский сад, торговые центры и проводят здесь свое свободное время.
В течение последнего года жители Ласнамяэ часто обращались к нам, выражая беспокойство по поводу доступности почтовых услуг. Поэтому мы связались с Omniva с просьбой найти возможные решения сложившейся ситуации”, — сообщил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
По данным районной управы Ласнамяэ, в районе действует два почтовых отделения, одно из которых является также головной конторой Omniva, два почтовых пункта, один пункт выдачи посылок и 28 почтовых автоматов. Почтовые отделения расположены на улице Палласти и в торговом центре Lasnamäe Centrum. При этом по всему Таллинну работает 12 почтовых отделений. В Тарту, сравнимом по количеству жителей с Ласнамяэ, насчитывается 5 почтовых отделений, три из которых расположены на расстоянии 1,5 км друг от друга.
”Доступность почтовых услуг стала особенно актуальной в связи с ситуацией с коронавирусом, когда объемы интернет-торговли значительно выросли, а социальные контакты — сократились, что привело к увеличению спроса на почтовые услуги. Недостаточное, учитывая количество жителей, число почтовых отделений, пунктов и автоматов приводит к возникновению очередей, которые, помимо всего прочего, создают опасную ситуацию с точки зрения контроля за распространением вируса и задевают чувство справедливости жителей”, — добавил Свет.
Весной 2020 года предприятие закрыло почтовое отделение на рынке Паэ, пообещав местным жителям, что там может появиться почтовый автомат. На сегодняшний день очевидно, что несмотря на пожелания жителей, в течение 2021 года установка автомата в упомянутом месте не планируется. Оборудованный здесь пункт выдачи посылок не влияет на доступность почтовых услуг, поскольку посылки направляются в этот пункт только тогда, когда в почтовых автоматах не остается места.
По этой причине управа района Ласнамяэ обратилась в Omniva с предложением установить на рынке Паэ почтовый автомат и найти возможность для открытия почтового отделения в густонаселенной восточной части Ласнамяэ между улицами Мустакиви и Уссимяэ, где ситуация с доступностью почтовых услуг вызывает сейчас наибольшие опасения.
Управа района Ласнамяэ готова искать в сотрудничестве с Omniva возможности для повышения доступности почтовых услуг для населения и при необходимости участвовать в переговорах по взятию в аренду необходимых коммерческих площадей и муниципальной земли.