Составлена бюджетная стратегия Таллинна на 2022–2025 годы. Куда пойдут деньги?(1)
Бюджетная стратегия — это финансовый план Таллинна на предстоящие четыре года, являющийся базой при определении направлений развития города и составлении бюджета с учетом устойчивости и соответствия финансовым возможностям города.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что задача столицы на ближайшие годы — обеспечить стабильное финансовое положение города, благодаря чему также и горожанам будет обеспечено благополучие и чувство защищенности.
”Благодаря консервативной бюджетной политике, которой Таллинн придерживался в предыдущие годы экономического роста, город сумел накопить резерв, чтобы быть готовым к сложным временам и в том случае, если рост доходов городского бюджета замедлится, — сказал Михаил Кылварт. — Так же, как и во всей стране, экономика и финансовое положение Таллинна будут зависеть от ситуации, обусловленной эпидемией коронавирусной инфекции. Поэтому будем считаться с тем, что неуверенность и охлаждение экономики, вызванные пандемией COVID-19, будут оказывать в ближайшие годы существенное влияние и на наши финансовые планы”.
На финансовое положение Таллинна в ближайшие годы преимущественно будут влиять внешние факторы, такие как общие изменения экономической среды и государственные решения в области бюджетной политики, в том числе, связанные с мерами финансирования ЕС. Исходя из основного сценария прогноза Министерства финансов, ВВП Эстонии в 2021 году вырастет на 2,5% (в 2020 году снижение составило 2,9%).
Бюджетная стратегия направлена на уравновешенное и устойчивое развитие всех сфер деятельности города. Продолжатся инвестиции в инфраструктуру, в т.ч. ремонт и строительство новых объектов, улучшение возможностей передвижения горожан, повышение качества и расширение ассортимента услуг, а также поддержку достижения цели развития Таллинна как зеленого города мира.
Общий объем инвестиций увеличится, в том числе запланированы и крупные проекты, такие как Таллиннская больница, Горхолл, ул. Петербури и т.д. Сферы с наибольшей долей расходов: образование, содержание дорог и улиц, общественный транспорт, соцобеспечение и благоустройство. Большее внимание будет уделено экологическому подходу (в т.ч. экономике замкнутого цикла и зеленой концепции), а также общему благоустройству столицы, проектам умного города и внедрению велостратегии.
Цель города — обеспечить бюджету положительный чистый доход от основной деятельности в объеме как минимум покрывающем основную часть долговых обязательств (возвратные платежи и проценты). Например, запланированный на 2021 год чистый доход объемом 77,7 млн евро к концу 2025 года вырастет до 134,5 млн евро, покрывая расходы по возмещению долговых обязательств и позволяя частично покрывать также и городские инвестиции. В то же время город хочет удерживать рост расходов на основную деятельность ниже уровня доходов от основной деятельности. Так, в период с 2022 по 2025 гг. доходы города от основной деятельности выросли бы на 11,4%, а расходы на основную деятельность — на 8,3%.
Если сейчас львиную долю городского бюджета расходов на деятельность составляет сфера образования (примерно 42%), общественный транспорт (примерно 14%) и социальная сфера (примерно 11%), то и в ближайшие годы эти расходы останутся как минимум на прежнем уровне или несколько вырастут. Таким образом будет обеспечена и сохранена ликвидность, обеспечивающая покрытие городских расходов как минимум на две недели. Кроме того, в ближайшие годы город сохранит долговую нагрузку на умеренном уровне — с учетом запланированной ликвидности и объема долговых обязательств кредитная нагрузка города (нетто) по состоянию на конец 2025 года будет на уровне до 40% от чистого дохода (законом разрешено до 60%).
Инвестиционная деятельность в последующие годы продолжится во всех сферах городской деятельности с целью создания современной городской среды и развития публичных услуг. Объем инвестиций составит 214 — 422 млн евро в год, и затронет также инвестиции в строительство Таллиннской больницы.
Важнейшими инвестиционными объектами в сфере образования останется ежегодный капитальный ремонт 4-5 детских садов, а также строительство нового здания таллиннской школы по интересам ”Кулло”.
В сфере социального обеспечения и здравоохранения планируется строительство Таллиннской больницы, будет готов новый корпус центра сестринской помощи Ируского попечительского дома и новое здание Ласнамяэского социального центра.
В секторе городской экономики, городских опорных услуг и городского планирования продолжатся подготовительные работы по реализации проекта Таллиннского горхолла, а вместо бывшего здания мустамяэской районной управы (ул. Таммсааре, 135) планируется построить социальный дом. В секторе городского транспорта планируется за счет квот на загрязнение обновить подвижной состав общественного транспорта, закупив новые трамваи.
В дорожном строительстве важнейшими объектами станет реконструкция улиц Петербури, Лийвалая, Йыэ, Пронкси и Раннамыйза. Намного больше средств (как городских, так и внешнего финансирования), чем ранее, будет направлено на реализацию таллиннской велостратегии, в ходе которой будут построены объединяющие районы города или микрорайоны велодорожки.
В сфере культуры продолжится проект развития Городского театра, развитие Таллиннского ботанического сада, Городского музея и зоопарка, а также ремонт зданий, относящихся к учреждениям сферы культуры. В области спорта в качестве главных объектов можно назвать комплексный ремонт зала легкой атлетики Таллиннского спортхолла и работы по ремонту главной площадки Кадриоргского стадиона.
Для финансирования инвестиций используются как собственные средства города, предлагаемая европейская поддержка нового периода в максимально доступных объемах, так и дотации из госбюджета. Также планируется частичное финансирование за счет кредитных средств, при этом долговая нагрузка должна удерживаться на умеренном уровне.
С таллиннской бюджетной стратегией на 2022-2025 гг. можно ознакомиться здесь.