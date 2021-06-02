НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптики: лето пришло, но жители побережья этого пока не почувствуют
Потепление морской воды займет более длительное, чем обычно, время, поэтому на открытом для ветров побережье будет еще какое-то время довольно прохладно.
Четверг, 03.06
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Преобладает ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5 ..12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Преобладает ветер восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 18...23, на наветренном побережье до 15°С.
Пятница, 04.06
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Преобладает ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 8...13°C.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Преобладает ветер северной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 18...23, на наветренном побережье до 15°С.
Суббота, 05.06
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 8...13°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 18...23, на наветренном побережье до 15°С.
Воскресенье, 06.06
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Преобладает ветер западной четверти 1-5 м/с. Температура воздуха 7...12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдет ливневый дождь. Преобладает ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 19...24, на наветренном побережье до 15°С.
В первой половине следующей недели определяющей погоду в нашей стране станет малоактивная область низкого давления. Строя планы, нужно учитывать послеобеденные кратковременные дожди. Ветер останется слабым, в основном западных направлений.
По ночам ожидается температура воздуха около +10°, днем термометр покажет от +15 (на продуваемом побережье) до +24 (в глубине материковой части страны).