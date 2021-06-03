ГРАФИК | В населении доля родившихся в Эстонии сокращается, зато растет число украинцев

В 2020 году миграционное сальдо в Эстонии было положительным уже шесть лет подряд. Соответственно, в страну прибыло больше людей, чем уехало из нее При этом естественный прирост уже долгое время остается негативным, поэтому население поддерживает на стабильном уровне именно миграция.

Самую большую часть прибывающих в Эстонию все еще образуют люди, которые здесь родились. При этом появился тренд, что большее число родившихся в Эстонии уезжает из страны, чем приезжает сюда. За последние девять лет на каждый десяток уехавших из страны эстоноземельцев приехало лишь девять родившихся в Эстонии человек.

Миграционная статистика 2020 года показала еще одно серьезное изменение. Если же годами в таблице родившихся заграницей мигрантов на первом месте была Россия, то теперь на первое место вырвалась Украина. Также в первую десятку поднялись Беларусь и Индия, а Италии и Испании там больше нет. Соответсвенно, в Эстонию все меньше приезжают с Запада, и все больше из Восточной Европы.

В прошлом году в Эстонию приехало на 3800 человек больше, чем уехало. В 2020 году в Эстонию переехали 16 209 человек, а уехали 12 427.