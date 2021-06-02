На матче Россия — Беларусь был единственный фанат. Он дал интервью RusDelfi
Большая часть рижских болельщиков предпочла игру латвийской сборной с командой Германии, однако Андрей пошел на другой центральный матч дня.
"Пока стоял у входа и ждал запуска, подошёл поболтать мужик. Сказал что из Эстонии, и здесь проездом и решил сходить на хоккей. Я еще удивился, как он хочет пройти, потому как на сайте была инфа про то, что пускают только по латвийским сертификатам вакцинации, которые надо там с определенного сайта скачивать. Он сказал что у него сертификат есть и вообще Эстония их раньше Латвии ввела. Мне это показалось немного самонадеянным с его стороны. Увы, я оказался прав. На входе там вообще бардак был, меня тоже не сразу пустили, у конролеров сканеры баркодов сразу не срабатывали. Но в итоге меня пропустили. О том, что я единственный, узнал от журналистов", — признался болельщик.
3 июня на чемпионате мира состоятся четвертьфиналы. Расписание матчей можно увидеть ЗДЕСЬ.
P.S. Благодарим редакцию Sports24 за предоставленные фото.