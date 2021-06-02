На матче Россия — Беларусь был единственный фанат. Он дал интервью RusDelfi

Большая часть рижских болельщиков предпочла игру латвийской сборной с командой Германии, однако Андрей пошел на другой центральный матч дня.

"У меня появилось желание сходить на хоккей когда узнал, что чемпионат будет проходить у нас в Риге, — рассказывает он в интервью RusDelfi. — Потом была информация, что все матчи будут без болельщиков, я расстроился, но ждал что может что-то измениться. И действительно, правительство приняло решение с 1 июня пускать на матчи. Я зашёл на iihf.com, там перешёл на портал по покупке билетов и купил билет. В этом смысле технически всё просто".



"Пока стоял у входа и ждал запуска, подошёл поболтать мужик. Сказал что из Эстонии, и здесь проездом и решил сходить на хоккей. Я еще удивился, как он хочет пройти, потому как на сайте была инфа про то, что пускают только по латвийским сертификатам вакцинации, которые надо там с определенного сайта скачивать. Он сказал что у него сертификат есть и вообще Эстония их раньше Латвии ввела. Мне это показалось немного самонадеянным с его стороны. Увы, я оказался прав. На входе там вообще бардак был, меня тоже не сразу пустили, у конролеров сканеры баркодов сразу не срабатывали. Но в итоге меня пропустили. О том, что я единственный, узнал от журналистов", — признался болельщик.

3 июня на чемпионате мира состоятся четвертьфиналы. Расписание матчей можно увидеть ЗДЕСЬ.

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