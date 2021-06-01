ВИДЕО: Россия разбила Беларусь. Впереди четвертьфинал с Канадой(8)
Судьба поединка была предрешена уже в первой десятиминутке, когда россияне забросили три шайбы. В составе команды Олимпийского комитета России отличились Никита Нестеров (дважды), Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.
Россияне заняли первое место в А-группе - 17 очков. В плей-офф также вышли Швейцария (15), Чехия (13) и Словакия (12).
В четвертьфинале российская команда сыграет 3 июня с Канадой, которая заняла четвертое место в параллельной группе. В других парах сыграют США - Словакия, Финляндия - Чехия и Швейцария - Германия.
Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)
1 июня (вторник)
А Швейцария - Великобритания 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)
В Канада - Финляндия 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
А Словакия - Чехия 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)
В Италия - США 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
А Россия - Беларусь 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)
В Германия - Латвия 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)