ФОТО | Превысивший скорость и пытавшийся скрыться от полиции водитель BMW лишился как прав, так и автомобиля

За рулем находился 23-летний мужчина. Почему он решил скрыться от полиции, выяснить не удалось. Его стиль вождения был опасным, а скорость достигала 200 км/ч.

Погоня началась в Имавере и закончилась в деревне Аукси в волости Вильянди, то есть в 30 километрах от Имавере. Во время погони на шоссе Имавере-Вильянди было очень много машин, поэтому водитель подверг опасности и других участников движения.

В ходе производства выяснилось, что мужчина за короткий промежуток времени совершил различные нарушения правил дорожного движения, а предыдущие наказания на него не повлияли и не заставили вести себя аккуратно во время езды.

В итоге у мужчины на шесть месяцев забрали права и конфисковали автомобиль. Были основания полагать, что он может продолжить похожие нарушения в будущем, поэтому и было принято решение конфисковать автомобиль, на котором он и совершил нарушения.