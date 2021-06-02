Delfi в Петербурге | Россияне рассказали об отношениях Эстонии и России: “Какая-то гнида залезет и все испортит”

Все респонденты очень тепло отзывались о нашей стране — некоторые указали на проблемы в отношениях на политическом уровне, отметив, что между людьми всегда были и есть хорошие отношения.

Татьяна

“Помню Эстонию! Я была в Тарту, Таллинне. Очень приветливые и симпатичные города. Полазила там по башням. Никаких претензий у меня нет, особенно к простому народу. А то, что руководители… они по своему рассуждают. Очень жаль, что руководители относятся к нашей стране не очень почтительно, потому что столько лет мы прожили вместе. Столько мы друг другу сделали много хорошего. И какая-то, извините меня, гнида залезет в эти отношения и все испортит. Нам бы хотелось, чтобы эстонцы чаще к нам приезжали, а мы бы чаще к ним ездили.

Анна

Иногда кто-то говорит, что ваше отношение к россиянам не очень хорошее. У меня подруга была в Эстонии, говорит, что замечательное отношение — все дружелюбные, гостеприимные. Мне очень хочется э то проверить, правда.

Виталий

Думаю, что натянутые отношения. Может, мне кажется, конечно. На самом деле я отношусь к эстонцам и прибалтам в целом [хорошо]. Да и вообще к жителям любых стран. За мир и дружбу! Я в политике мало понимаю. Проблема не в людях, проблема в политиках, однозначно!

Галина

Отношения у нас к Эстонии и к эстонскому народу остались еще с незапамятных времен, еще с СССР самые пламенные и трепетные. Я думаю, что у эстонцев к нам тоже. Приезжайте к нам в Россию, на Камчатку! Мы вас ждем.

Наталья

У меня эстонские корни. Дочка взяла бабушкину фамилию Вильке. Прекрасно относимся к Эстонии. Я хочу, чтобы это была эстонская или финская земля (Петербург — прим.). Ингерманландцы мы.Нравится, что у вас женщины премьер-министр и президент. Еще нравится, что в Таллинне не надо платить за городской транспорт, хотя у вас нет нефти. Вы как-то выкручиваетесь, молодцы. А у нас есть нефть и мы все нищие.