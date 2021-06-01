ВИДЕО | В День защиты детей в Мустамяэ был открыт Молодежный клуб

Гости праздника могли принять участие в бесплатных мастер-классах, посмотреть представление фокусника, сыграть в различные игры и сделать аквагрим. В честь Дня защиты детей на празднике были разыграны призы: 5 скейтбордов KFD Young Gunz Skateboard и утешительные призы в виде подарочных карточек MustamäeKeskus.

”Управа Мустамяэ из года в год организует по случаю Дня защиты детей интересные мероприятия для детей и молодежи района. Поскольку в прошлом году из-за чрезвычайного положения нам пришлось ограничиться онлайн-форматом, в этом году мы вдвойне рады, что можем вновь предложить молодежи нашего района возможность принять непосредственное участие во всех мероприятиях. Я считаю, что это именно то, что нужно нашим детям после изнурительного года дистанционного обучения”, — поделился старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Этим летом большая часть летних мероприятий для молодежи и детей в Мустамяэ будет проходить на 2-м этаже торгового центра Mustamäe Keskus в Молодежном клубе, который открылся в День защиты детей. Помимо развлечений и места для встреч, в июне Молодежный клуб предлагает множество интересных бесплатных семинаров и курсов, разработанных специально для молодежи, в том числе на тему медиа и написания проектов.

”В известных всем обстоятельствах период контактного обучения в этом году был непропорционально коротким, поэтому мы предлагаем молодым людям больше возможностей, чем обычно, чтобы расширить кругозор и встретиться друг с другом летом. Открытый молодежный центр Мустамяэ (МАNК) в летний сезон работает не только в своих помещениях, но и — в хорошую погоду — организует множество спортивных и развлекательных мероприятий в спортивном парке Мустамяэ, которые в случае дождя будут проходить в помещении”, — рассказал Лаатс.

Управа Мустамяэ приглашает молодёжь в открывшийся сегодня Молодежный клуб Мустамяэ на 2-м этаже Mustamäe Keskus!