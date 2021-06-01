ГАЛЕРЕЯ | В Кадриорге состоялось благотворительное Утиное ралли. Собрана внушительная сумма

Кроме того, участники ралли купили уточек на 195 585 евро, поэтому общая сумма собранных средств составила более 300 000 евро, пишет rus.err .

"Утиное ралли" — благотворительное мероприятие, организованное Эстонским Союзом родителей детей, больных раком. Это ралли ванных уточек, цель которого — повысить осведомленность о положении детей с раком и их семей, а также призвать предприятия и отдельные лица внести свой вклад в оказание им помощи.