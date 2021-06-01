01.06.2021, 21:40
ГАЛЕРЕЯ | В Кадриорге состоялось благотворительное Утиное ралли. Собрана внушительная сумма(3)
Кроме того, участники ралли купили уточек на 195 585 евро, поэтому общая сумма собранных средств составила более 300 000 евро, пишет rus.err.
"Утиное ралли" — благотворительное мероприятие, организованное Эстонским Союзом родителей детей, больных раком. Это ралли ванных уточек, цель которого — повысить осведомленность о положении детей с раком и их семей, а также призвать предприятия и отдельные лица внести свой вклад в оказание им помощи.