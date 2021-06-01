Новости Эстонии
01.06.2021, 15:49

Вице-мэр о конфликте в ласнамяэском детском саду: к руководству приступит новый директор

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Tallinn, 25.03.2020. Tallinna Linnavalitsuse pressikonverents.
Tallinn, 25.03.2020. Tallinna Linnavalitsuse pressikonverents.
Foto: Jaanus Lensment
Вице-мэр Вадим Белобровцев, курирующий в Таллинне сектор образования, прокомментировал конфликт между матерью и воспитательницей детсада, о котором RusDelfi написал утром.

"Совершенно немыслимо, что в садике может работать человек, применяющий физическую силу в отношении ребенка или родителя. С детьми могут работать только люди с высоким уровнем эмпатии, обладающие педагогическими навыками и знанием того, как спокойно разрешить разногласия, в том числе и со взрослыми", — сказал Белобровцев.

По его словам, педагог, о котором идет речь, от должности был освобожден. "К руководству детским садом вскоре приступит новый директор, чьей первостепенной задачей станет обеспечение в учреждении безопасной и дружелюбной атмосферы.

Цель города — предложить детям комфортную учебную среду и начальное образование высокого качества — мы последовательно работаем во имя этого. Приношу искренние извинения семье за этот достойный сожаления конфликт. Надеюсь, что детский сад сумел к настоящему моменту восстановить доверительные отношения в коллективе", — резюмировал вице-мэр.

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