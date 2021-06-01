План сокращения алиментов натолкнулся на сложный правовой вопрос

Сейчас сумма алиментов на одного ребенка составляет 292 евро в месяц, но в Министерстве юстиции считают, что многим родителям такая сумма не под силу, и осенью прошлого года министерство представило законопроект, согласно которому минимальная сумма рассчитывалась бы иначе и была примерно на 100 евро меньше.

Сразу же встал вопрос, уменьшится ли автоматически назначенная судом сумма алиментов — ведь если при помощи закона стали менять судебные решения, это было бы антиконституционно.

Весной появилась новая версия законопроекта: "Если до вступления закона в силу учитывалась назначенная судом сумма, от 193 до 292 евро в месяц, то после вступления она будет составлять от 193 евро на одного ребенка, — сообщила Олм в апреле. Это делается для того, чтобы десяткам тысяч семей не пришлось снова обращаться в суд".

Однако автоматическое сокращение суммы алиментов противоречило бы Конституции, вернее, принципу рес юдиката (вступившее в силу окончательное решение суда является обязательным к исполнению и не может быть пересмотрено).

Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) также признает, что ситуация сложная: "По всей видимости, следует инициировать основательную дискуссию. Важно, чтобы наши специалисты в области права пришли к единому пониманию, что можно и что нет".