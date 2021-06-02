Компания Neste начала испытания нового вида топлива для машин с бензиновым двигателем

«Выбросы парниковых газов при применении бензина из возобновляемого сырья, разработанного Neste, на 65% ниже, чем при использовании бензина из ископаемого сырья. Это означает, что страны ЕС смогут быть еще более амбициозными в своих планах по снижению выбросов парниковых газов, поскольку промышленность способна внедрить новые эффективные решения», – сказал Карл Нюберг, вице-президент Neste по экологичному автомобильному транспорту.

Теперь запланированы новые шаги для решения этой проблемы: выбросы парниковых газов при применении нового типа бензина из возобновляемого сырья, разработанного Neste, на 65% ниже, чем при использовании обычного бензина*. Neste стремится улучшить и эти показатели, чтобы добиться 90-процентного снижения выбросов. Если компании удастся это сделать, выбросы парниковых газов при применении проходящего испытания топлива в течение его жизненного цикла будут сравнимы с выбросами от электрического автомобиля.

Не так давно ЕС пересмотрел свои цели в области борьбы с изменением климата, и новый целевой показатель составляет снижение выбросов парниковых газов не меньше чем на 55% к 2030 году. Швеция и Финляндия включили в свой список и так амбициозных целей обязательства по снижению выбросов от использования существующих запасов бензина. Однако доступные на данный момент альтернативы, к сожалению, не позволяют значительно снизить использование бензина из ископаемого сырья.

Испытания прототипа нового вида топлива вышли на финальный этап, который состоит в завершении эксплуатационных испытаний топлива и сборе данных о снижении выбросов парниковых газов бензиновыми и гибридными автомобилями. Ранее разработки Neste с целью снижения выбросов углекислого газа при использовании топлива позволили выпустить на рынок дизельное топливо из возобновляемого сырья и экологичное авиационное топливо (SAF), и к настоящему моменту компания заняла позицию мирового лидера в производстве обоих.

На сегодняшний день нет решения, которое позволило бы заправлять обычные автомобили с бензиновым двигателем вместо бензина альтернативными видами топлива из ископаемого сырья. Единственный способ снизить выбросы углекислого газа для водителей – это приобретение нового автомобиля или модификация старого.

Прототип нового топливного продукта Neste соответствует стандарту EN228 и может применяться в существующих автомобилях с бензиновым двигателем и гибридных автомобилях. Бензин из возобновляемого сырья может стать для ЕС еще одним решением для достижения амбициозных целей по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Испытания нового типа бензина из возобновляемого сырья проводятся в сотрудничестве с компанией Powertrain Engineering Sweden AB, являющейся поставщиком для Volvo Cars. Powertrain Engineering Sweden обеспечивает Volvo Cars и других производителей автомобилей силовыми агрегатами и новейшими гибридными системами, а в данный момент проводит оценку бензина Neste из возобновляемого сырья.

«Мы с большим интересом наблюдаем за разработками в области возобновляемых видов топлива, в число которых входит и бензин из возобновляемого сырья, созданный Neste, и мы считаем, что у него огромный потенциал. Комбинация нашей продукции и нового типа бензина Neste позволит владельцам автомобилей добиться снижения выбросов парниковых газов, которое может составлять до 65%», – сказал Майкл Флейс, исполнительный директор Powertrain Engineering Sweden.

Испытания проводятся как с использованием двигателей в лабораторных условиях, так и в формате ходовых испытаний, осуществляемых Neste с применением двух автомобилей. Целью испытаний является изучение свойств топлива и его модификация таким образом, чтобы добиться еще большего снижения выбросов до начала коммерческого пилотного проекта. Neste планирует оценку полученных результатов в ближайшие месяцы.

*) метод вычисления соответствует директиве 2009/28/ЕС о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников.

Подробнее о бензине Neste из возобновляемого сырья

Несмотря на быстрый рост доли электрических автомобилей, по прогнозам ЕС 60% парка транспортных средств в Европе к 2030 году будут все еще составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому важно использовать все доступные решения для снижения выбросов парниковых газов в транспортном секторе. Важную роль в этом играют как более активное применение жидкого биотоплива, электричества, биогаза и водорода, так и изменение потребительских привычек.

Neste разработала топливо, обладающее теми же свойствами, что и бензин из ископаемого сырья, но изготовленное из возобновляемого сырья. Бензин из возобновляемого сырья, в данный момент проходящий испытания, на более чем 75% состоит из материалов биологического происхождения. Оставшиеся 25% составляют компоненты, стандартные для бензина из ископаемого сырья и обеспечивающие соответствие спецификациям стандарта EN228. Параллельно с испытаниями нового топлива и его выпуском на рынок Neste инвестирует в долгосрочную исследовательскую работу по производству бензина, в котором доля возобновляемого сырья биологического происхождения будет составлять до 95%

Предполагается, что сырье биологического происхождения в новом топливе будет состоять из различных типов биологических компонентов, и проводимые в данный момент испытания предназначены для определения оптимальной комбинации.