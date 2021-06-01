Eesti Teed продолжит деятельность под брендом Verston: новый собственник объединил фирму с материнским предприятием

В соответствии со вступившим в силу в конце января договором купли-продажи, компания Verston приобрела 100% акций Eesti Teed AS. С сегодняшнего дня слияние Eesti Teed AS с Verston Ehitus OÜ внесено в коммерческий реестр, и предприятие продолжит работу под новым названием Verston OÜ. В результате слияния все договоры, активы, права и обязанности Eesti Teed перешли к Verston.

По словам председателя правления Verston OÜ Вейко Вескимяэ, и Verston, и Eesti Teed в последние месяцы активно работали над поиском синергии между командами обеих компаний и основными сферами деятельности — строительством и обслуживанием дорог — чтобы успешно работать вместе.

”Объединение Eesti Teed и Verston под общим названием и брендом является естественным продолжением начавшегося в январе слияния двух компаний с целью расширения деятельности на рынке строительства и обслуживания дорог, предложения комплексных услуг и повышения компетенции нашей команды во всех сферах деятельности. Объединив два сильных предприятия, мы достигли значительного положения на эстонском рынке и определенно намерены продолжать расти”, — добавил Вескимяэ.

После слияния останутся в силе все договоры с клиентами и партнерами, заключенные на данный момент Verston Ehitus OÜ и Eesti Teed AS. Штаб-квартира компании находится в Таллинне, но услуги предоставляются по всей Эстонии. Существующие региональные центры обслуживания Eesti Teed в Раквере, Тарту, на Сааремаа, в Выру и Кейла продолжат работать под брендом Verston, а офисы будут также расположены в Пайде и Пярну. Мобильный асфальтный завод Verston в настоящее время установлен на карьере Каруде в Ярвамаа.