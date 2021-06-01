Перевозившее груз эстонской компании судно попало в аварию. Страховое возмещение составило 0,8 млн евро

”Это был сложный случай страхования грузов, и рассмотрение ущерба включало несколько стран и сторон. На сегодняшний день производство закрыто. Компания PZU в полном размере возместила ущерб — наряду с ущербом грузу также были компенсированы траты в связи с общей аварией, что включало возмещение расходов на спасение груза и судна, а также первоначальные ремонтные работы”, — сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

Хабакукк добавила, что на сегодняшний день в PZU поступило также одно сообщение о страховом случае общей аварии в связи с происшествием в Суэцком канале. В отношении этого случая страховая компания предоставила гарантийное письмо на сумму 12 000 евро, процесс рассмотрения ущерба продолжается. ”С перевозимом на судне грузом клиента ничего не произошло, однако в соответствии с Йорк-Антверпенскими правилами собственники судна и собственники груза несут солидарную ответственность по расходам для спасения судна и груза, даже в том случае, если вины собственников груза в произошедшем нет. Обязательство собственника груза в отношении расходов на спасение не может превышать стоимости находящегося на борту судна принадлежащего ему груза. Если бы у этого клиента не было страховки груза, ему бы пришлось заключить срочный депозитный договор в размере стоимости всего принадлежащего ему груза. В противном случае его груз был бы арестован”, — сказала Хабакукк.