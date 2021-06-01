С завтрашнего дня отменяется обязательство носить маску

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.

В соответствии с решением правительства с завтрашнего дня централизованная обязанность носить маску будет заменена рекомендацией носить маску в закрытых многолюдных помещениях. Департамент здоровья имеет право вводить обязанность носить маску, если в этом возникает потребность. Такое же право имеют и работодатели.

”Благодаря усилиям жителей Эстонии по борьбе с коронавирусом и активной вакцинации, показатели заражения успешно снизились, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Это дает возможность изменить самое бросающееся в глаза требование эпохи коронавируса — превратить ношение маски из обязательного в рекомендательное. Со среды таким образом ношение маски в публичных помещениях больше не является обязательным. Вместе с тем я хочу напомнить всем, что коронавирус никуда не делся, поэтому мы по-прежнему рекомендуем носить маски в закрытых многолюдных помещениях, а также это необходимо делать, конечно, в том случае, если Департамент здоровья или работодатель в определенных обстоятельствах будут требовать носить маску”.

Общегосударственная обязанность носить маску отменяется во всех публичных помещениях, домах попечения и образовательных учреждениях, где она действовала прежде. Это касается как магазинов, пунктов обслуживания, так и сферы образования, культуры, спорта, развлечений и церквей. Носить маску или прикрывать нос и рот по-прежнему рекомендуется в закрытых, многолюдных помещениях, где плохая вентиляция и нет возможности держаться на расстоянии от посторонних людей, например, в общественном транспорте.