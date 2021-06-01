Услуги международных денежных переводов от эстонской фирмы Wise теперь доступны и в Индии

Переводы в индийских рупиях были лансированы в 2013 году, и недавно компания Google Pay открыла возможность для пользователей из США отправлять деньги в рупиях пользователям Google Pay из Индии.

По данным Центробанка Индии (RBI), объемы международных денежных переводов в системе LRS выросли за последние несколько лет, достигнув к концу финансового года в марте 2020 года 18,75 миллиардов долларов. Платежи, связанные с путешествиями и учебой за границей, составляют более 60% от общего объема за этот период.

Исполнительный директор и со-основатель Wise Кристо Кяэрманн: ”Приход Wise в Индию является большим шагом вперед на пути к нашей миссии денег без границ: мы работаем для того, чтобы движение денег было мгновенным, удобным, прозрачным, а в будущем и бесплатным. Исследования показывают, что среди жителей Индии спрос на быстрые, простые и дешевые денежные переводы за границу растет с высокой скоростью. Надеемся с помощью своей услуги сделать подобные сделки простыми и удобными для всех жителей Индии”.

Для поддержки услуги Wise открывает в Мумбаи новый офис и назначает руководителем по расширению бизнеса в Индии ветерана платежной отрасли Рашми Сатпуте.

Компания Wise была основана в 2011 Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном.