Бывший наркопотребитель: через иглу ВИЧ и подхватил

”Я бывший наркопотребитель, тот самый выходец из маргинальных слоев общества. Подхватил ВИЧ через иглоукалывание, передалось с чужой кровью, судя по всему", — рассказал Ян.

Примерно в середине 2000х он неожиданно узнал о своем диагнозе, когда заболел псориазом. "Я покрылся весь язвами, живого места на мне не было, мне было больно надевать одежду, трусы. Был весь в волдырях. И попал тогда в кожно-венерическую больницу, она была в Хийу. Там я сдал полный курс анализов и мне поставили диагноз ВИЧ", — добавил житель Таллинна. Для него это было большая неожиданность, хотя он все равно продолжил употреблять наркотики.

"У меня были совсем другие приоритеты. То есть там такой туннель был, все деньги, которые мне доставались, все уходило на наркотики, вплоть до того, что на еду не оставалось", — вспомнил он.

Для профилактики ВИЧ государство предоставляет бесплатную АРВ-терапию, которую нужно принимать ежедневно. АРВ-терапия — помогает остановить распространение инфекции и поддерживает здоровье ВИЧ-инфицированного. Пока что полностью вылечить ВИЧ невозможно. Ежегодно на АРВ-терапию государство тратит 11 млн евро, или несколько тысяч евро в год на одного человека.

"Я принимал АРВ-терапию, но в те времена были специальные дилеры, которые предлагали продавать таблетки в Украину или Россию. Помню товарищи предлагали обменять АРВ-терапию на наркотики. Или просто давали деньги, но совсем небольшие", — подчеркнул Ян.

Спустя месяц, после того как Ян отказался от лечения, он почувствовал, как все пошло под откос, здоровье стало сильно страдать и ему пришлось "приползти на коленях" в медицинский центр. "Мне сказали, что я идиот круглый, ну в общем-то да, я и не отрицал. Но по сути, я бы умер, наверное”.