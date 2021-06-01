В Рийгикогу обсудят проблемы детей, живущих в бедности

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка отметила, что тема заседания – «Бедность среди детей – на шаг позади уже на старте» – напрямую указывает, что и в 21-м веке бедность среди детей по-прежнему является большой проблемой в Эстонии. «В Эстонии живут дети, у которых по той или иной причине нет особых надежд на будущее, если со стороны не придет помощь. Уже на старте их позиции хуже по сравнению со сверстниками. Они не могут даже нормально пообедать, что уже говорить об образовании или приобретении новых навыков. Сегодня мы рассмотрим, какие пособия выплачиваются детям в Эстонии и какие еще пособия мы можем и должны выплачивать, а также как создать условия, чтобы ни один ребенок не должен был жить в доме, где протекает крыша, и как сделать так, чтобы ни один ребенок не лишился детства и будущего», – сказала Котка.