01.06.2021, 09:25
ФОТО | В Тырва открылся первый в Эстонии парк скульптур из песка. Там можно увидеть Анне Вески и Элину Нечаеву(1)
Foto: Egon Bogdanov
В воскресенье в Тырва открылся парк скульптур из песка — это первый подобный парк в Эстонии. Среди скульптур можно увидеть изображения многих эстонских знаменитостей, таких как Анне Вески, Иво Линна, Элина Нечаева и Ану Саагим.
В зависимости от погоды парк скульптур из песка будет открыт для посетителей вплоть до осени.
Парк помогли создать три профессиональных скульптора по песку из Латвии, которые проработали над созданием скульптур 10 дней.