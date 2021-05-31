Новости Эстонии
31.05.2021, 14:30

Посмотрите в 17 часов на небо! Бомбардировщик США совершит полет над Таллинном и Эмари

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kaitsevägi
Сегодня ориентировочно в 17 часов стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress совершит в рамках однодневной миссии полет над Таллинном и Эмари.

Цель миссии - продемонстрировать солидарность в рамках НАТО и готовность развивать сотрудничество.

В ходе миссии бомбардировщики США пролетят в течение одного дня над 30 странами НАТО.

Совершающий полет над Европой бомбардировщик вылетит с базы в Испании. Во время миссии будет производится дозаправка самолета в воздухе, его будут сопровождать другие самолеты союзников.

Подобных миссий в Европе в сотрудничестве с союзниками с 2018 года было свыше 200.

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