Управа Пыхья-Таллинна открывает выездную контору

Выездная контора призвана упростить общение с местными жителями, чтобы лучше понять их предпочтения и найти решение проблем. ”Кому-то нравится общаться письменно, кому-то проще рассказывать о своих проблемах напрямую, лицом к лицу. Увы, ограничения из-за коронавируса значительно усложнили прямое общение”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Сейчас уровень заражений снизился, и работа на свежем воздухе помогает соблюсти меры предосторожности.

”Управа района стала организовывать выездные конторы в прошлом году, и местные жители хорошо приняли эту идею. Поэтому мы продолжим с приемами на свежем воздухе”, — добавил старейшина района.

Управа Пыхья-Таллинна приглашает жителей района поделиться своими проблемами и предложениями в понедельник у остановки ”Малева” возле магазина Maxima. Также вскоре выездные конторы будут работать и в других проходных местах — возле магазина Kolde Selver, на углу улиц Паавли и Копли, а также возле пляжного дома на Штромке.

Выездная контора управы Пыхья-Таллинна открыта:

31 мая с 14 до 16 часов у остановки ”Малева” возле магазина Maxima

7 июня с 14 до 16 часов возле Kolde Selver (Сыле, 31)

10 июня с 14 до 16 часов на углу улиц Паавли и Копли

14 июня с 14 до 16 часов возле пляжного дома на Штромке