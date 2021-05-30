ФОТО | Скандальный памятник Яаку Йоала вновь оказался открыт для обозрения

Отверстие появилось в воскресенье примерно в два часа. Время от времени к памятнику подходят любопытствующие, некоторые фотографируются.

Напомним, что убрать памятник Яаку Йоала потребовала вдова певца. ”В целом, форма не соответствует представленным ранее эскизам, но есть и другие недочеты”, — заявила Майре Йоала.

Власти города решили пойти навстречу вдове певца, пока не будут решены все связанные с авторским правом юридическое вопросы. Скульптуру обнесли щитами из ДСП.