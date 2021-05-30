Задним числом? Поправки к закону об алиментах возмутили многих родителей(87)
”Я больше года судилась с бывшим мужем и отцом моих детей, — рассказывает Татьяна. — Он не хотел добровольно платить алименты, пришлось обращаться к юристам и подавать в суд. Каждая бумажка стоит денег, и на это все у меня ушло более 2000 евро. Один из детей — с особенностями развития, и на него нужно денег больше, чем обычно. Бывший же считал, что есть государство, пусть оно лечит и заботится о ребенке. А если мы голодаем, имеются суповые кухни и то же государство, которое мать с детьми в беде не бросит”.
В итоге суд она выиграла, но сейчас, прочитав новости, была просто в шоке: то есть это все было зря? Потраченные на адвокатов деньги, год нервотрепки и все те оскорбления, которые пришлось выслушать?
”То есть он теперь будет мне платить по 193 евро на ребенка? — недоумевает мать. — Но ведь закон, по идее, обратной силы не имеет и не должен распространяться на уже вынесенные до его вступления в силу решения судов? Или наши законы этому правилу не подчиняются?”
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Действительно, одна из поправок, которые хочет внести в закон Министерство юстиции, звучит так: ”Если, согласно вынесенному до 1 января 2022 года постановлению суда, родитель обязан платить несовершеннолетнему ребенку алименты в размере от 193 до 292 евро в месяц, то с 1 января 2022 года родитель обязан платить алименты всего 193 евро в месяц”.
Но Татьяне в этом плане беспокоиться не о чем: назначенные на ее ребенка-инвалида алименты — больше, чем 292 евро в месяц, и им предшествовало подобное обсуждение в суде. Однако, на второго ребенка ей назначили минимальные алименты, которые с 1 января, если эту поправку к закону примут, и снизятся до 193 евро в месяц.
Также и многие другие мамы, у которых на руках уже есть решение суда об алиментах в размере минимальной ставки или ниже, с 1 января, если поправка к закону вступит в силу, будут получать на детей меньше, чем до этого. Это может коснуться всех, кому суд назначил алименты на ребенка в размере от 193 до 292 евро в месяц.
Некоторые политики также выставили пункты нового законопроекта на обсуждение в социальных сетях, предложив голосовать ”за” или ”против” изменения суммы алиментов. И хотя мужчины и их новые жены голосовали преимущественно ”за”, тех, кто был против, оказалось все же больше.
Но чего же Минюст хочет добиться этими изменениями, особенно что касается судебных решений, которые были вынесены еще до вступления законопроекта в силу?
Пресс-секретарь Министерства юстиции Кертту Лаадога объясняет: ”Если бы этот пункт не добавили в законопроект, то возникла бы ситуация, когда часть родителей оказалась бы в неравном положении. То есть по новому закону алименты меньше, а у них — нет. Также их алименты были бы привязаны к минимальной зарплате и росли бы автоматически вместе с ней. Таким образом, многим родителям, в отношении которых уже были вынесены решения по алиментам, пришлось бы снова обращаться в суд, чтобы добиться равенства по новой системе”.
Она добавляет, что в ходе обсуждения целевые группы пришли к выводу, что будет неправильным вновь отправлять в суд большое количество семей, которым до этого без обсуждения конкретных обстоятельств назначили действующий по нынешнему закону минимальный размер алиментов. Это означало бы большую нагрузку на систему правосудия и множество проблем для сторон дела.
”Поэтому мы пытаемся минимизировать количество случаев, когда люди были бы вынуждены обращаться опять в суд, — поясняет Лаадога. — Но если родитель, которому платят алименты на ребенка, или ребенок не согласны с их размером, то у них по-прежнему остается право обратиться опять в суд, чтобы изменить их сумму”.
Она подчеркивает: важно, чтобы исковое заявление соответствовало бы требованиям и чтобы в нем были бы указаны все важные данные. Потому что в таком случае суд может сразу начать рассмотрение дела.
И для того, чтобы людям было бы проще обращаться в суд, а также для того, чтобы суд мог получать качественные документы, Министерство юстиции планирует разработать бланк искового заявления для изменения суммы алиментов. Он будет доступен на сайтах Минюста и суда, а также на страничке juristaitab.ee.
Детям хуже не станет?
В Эстонии примерно 42 000 родителей, которые одни растят детей и имеют право на получение алиментов от второго родителя. И более 9000 родителей полностью или частично не платят своим детям содержание. Порядка трети детей в Эстонии не живут вместе с обоими родителями, и в среднем в судах каждый год возбуждается более 2000 дел по алиментам.
При этом в Минюсте не считают, что снижение суммы алиментов приведет к тому, что дети в Эстонии станут хуже жить.
”Мы исходили из результатов исследования, проведенного Тартуским университетом и Pricewaterhouse Coopers Advisors, согласно которому, минимальный размер алиментов можно рассчитать по формуле, которая будет лучше учитывать потребности ребенка и важные обстоятельства в его жизни, — объясняет Лаадога. — Согласно исследованию, нынешний минимальный размер алиментов существенно больше, чем реальные потребности детей, а также больше возможностей их родителей”.
При этом, хотя в исследовании и говорилось, что, к примеру, на содержание подростков прогнозируемо уходит больше денег, чем на детей младшего возраста, специалисты Министерства юстиции пока не собираются привязывать размер алиментов к возрасту ребенка.
”Новая система расчетов достаточно гибкая, — говорит Лаадога, — и добавление дополнительных элементов в формулу еще больше усложнит расчеты. А также потребует каждые пару лет пересматривать и менять сумму. Поэтому мы предложили только базовую сумму алиментов, которая основывается на средней сумме, необходимой для содержания детей всех возрастов”.
За комментарием, не противоречит ли законопроект нормам юридики и демократии, а также может ли быть так, что новый закон автоматически изменит все решения судов по алиментам, которые были вынесены до его вступления в силу, ”МК-Эстония” обратилась и в бюро канцлера права. Однако представитель бюро канцлера права Янар Филиппов ответил, что канцлер права Юлле Мадизе еще не сформировала свою точку зрения по поводу методики расчета алиментов.
”Но поправка к закону может до вступления в силу и превращения в закон еще претерпеть существенные изменения”, — добавил он.