Задним числом? Поправки к закону об алиментах возмутили многих родителей

”Я больше года судилась с бывшим мужем и отцом моих детей, — рассказывает Татьяна. — Он не хотел добровольно платить алименты, пришлось обращаться к юристам и подавать в суд. Каждая бумажка стоит денег, и на это все у меня ушло более 2000 евро. Один из детей — с особенностями развития, и на него нужно денег больше, чем обычно. Бывший же считал, что есть государство, пусть оно лечит и заботится о ребенке. А если мы голодаем, имеются суповые кухни и то же государство, которое мать с детьми в беде не бросит”.

В итоге суд она выиграла, но сейчас, прочитав новости, была просто в шоке: то есть это все было зря? Потраченные на адвокатов деньги, год нервотрепки и все те оскорбления, которые пришлось выслушать?

”То есть он теперь будет мне платить по 193 евро на ребенка? — недоумевает мать. — Но ведь закон, по идее, обратной силы не имеет и не должен распространяться на уже вынесенные до его вступления в силу решения судов? Или наши законы этому правилу не подчиняются?”

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Действительно, одна из поправок, которые хочет внести в закон Министерство юстиции, звучит так: ”Если, согласно вынесенному до 1 января 2022 года постановлению суда, родитель обязан платить несовершеннолетнему ребенку алименты в размере от 193 до 292 евро в месяц, то с 1 января 2022 года родитель обязан платить алименты всего 193 евро в месяц”.

Но Татьяне в этом плане беспокоиться не о чем: назначенные на ее ребенка-инвалида алименты — больше, чем 292 евро в месяц, и им предшествовало подобное обсуждение в суде. Однако, на второго ребенка ей назначили минимальные алименты, которые с 1 января, если эту поправку к закону примут, и снизятся до 193 евро в месяц.

Также и многие другие мамы, у которых на руках уже есть решение суда об алиментах в размере минимальной ставки или ниже, с 1 января, если поправка к закону вступит в силу, будут получать на детей меньше, чем до этого. Это может коснуться всех, кому суд назначил алименты на ребенка в размере от 193 до 292 евро в месяц.