"В посольство ЭР не впустили". Застрявшие в Минске жители Эстонии вынуждены сами добираться до дома(245)
Если прибытие в Беларусь осуществлялось самолетом, а в этом случае действует безвизовый режим, то наземным транспортом покидать страну нельзя.
Гражданин Эстонии Егор Севастьянов полетел в Минск на лечение. Там он планировал находиться 2,5 недели. 10 дней — карантин. "И когда карантин закончился, появилась информация, что улететь не получится. Все перелеты через Европу отменены, — рассказывает Севастьянов, который сразу же стал искать способы вернуться домой. — Был вариант через Стамбул, но по цене хорошего отдыха в той же Турции".
В посольстве не приняли
Егор говорит, что пытался решить проблему через посольство Эстонии в Минске. Он пришел на место, но разговор состоялся только через домофон. ”Мне сказали, что впустить не могут, потому что у них клиенты. А в случае каких-то вопросов, звонить по телефону. Я был в ярости: почему так?” — рассказывает Севастьянов, который через несколько минут он вновь подошел к дверям посольства и позвонил. Состоялся короткий разговор, ответ был таким же, но его Севастьянов записал на диктофон.
При этом мужчина отмечает, что когда после этого вернулся в апартаменты, в которых остановился, и позвонил в посольство Эстонии, довольно быстро по телефону получил всю необходимую информацию.
Чтобы покинуть Беларусь наземным транспортом, предстояло оформить выездную визу. 28 мая Егор отправился в один из отделов по гражданству и миграции. ”Оформить визу оказалось не так просто. В том плане, что пришел, заплатил и тебе ее выдают. Там сидела гигантская очередь. Вроде все это должно быть по номеркам, но они не работали. Была куча иностранцев, которым никто ничего не мог объяснить”, — рассказывает Севастьянов, который решил, что лучше заняться решением этого вопроса на следующий день.
Сторговал и схитрил
Вечером того же дня консул ЭР в Минске Малле Сойдла сказала ”Актуальной камере”, что виза стоит 145 белорусских рублей или около 50 евро.
Сегодня утром Егор отправился оформлять выездную визу. Он выяснил, что 145 рублей стоит срочная виза, а обычная, которую делают 10 дней, — 58 рублей (около 19 евро).
”Выяснилось, что по прибытию мне надо было сделать регистрацию, которая стоит 29 рублей. А так как я ее не сделал в первые 10 дней, то мне нужно было заплатить штраф 87 рублей. Сумма росла на глазах. Но я сумел сторговать эти 87 рублей штрафа. У них еще нет возможности платить на месте, как у нас в кассе. Надо идти в банк. Даже в субботу в Минске найти работающий банк было проблемой, но я его нашел, все оплатил. Потом при оформлении визы пришлось еще заполнить целую кучу бумаг, но я схитрил — сказал, что не очень хорошо пишу по-русски. Мне женщина помогала заполнить бланки, мы с ней разговорились. За визой мне надо было приходить во вторник. И она мне говорит, что во вторник приходить не надо, достает наклейку, пишет на ней мое имя и фамилию и вклеивает в паспорт”, — рассказывает Севастьянов, который в ближайшие дни намерен поехать в Эстонию на автобусе через Литву и Латвию.
Теперь перед мужчиной другая задача — найти места, где делают англоязычные сертифицированные ковид-тесты, которые необходимы для пересечения границ.
”Я боюсь, вдруг тест окажется положительным”, — говорит Егор, которому в этом случае придется остаться в Минске еще на две недели.
Без надежды на помощь Эстонии
Андрей Николаев из Эстонии тоже сейчас находится в Минске на лечении, остановился в съемной квартире. Возвращаться планирует автобусом. "Есть компании обеспечивающие рейс Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн. Если что-то изменится, будем искать другие варианты. Самолетом через Стамбул или Тбилиси, например. Через Москву перелет невозможен из-за смены аэропортов, — поясняет Николаев.
В понедельник Андрей намерен обратиться за помощью к эстонской стороне. Однако он сразу дает понять, что даже не надеется ни на какую помощь, поскольку уже был в подобной ситуации, когда весной прошлого года застрял в Таиланде.
"Я не питаю надежд. В прошлый раз нам сказали, что мы не должны их беспокоить. С проблемами мы должны обращаться к друзьям и родственникам. Это практически цитата", — вспоминает Николаев и добавляет, что даже имена их не хотели записывать.
Про нынешнюю ситуацию мужчина говорит даже с юмором: "Это даже не проблема. В сравнении с четырьмя месяцами на закрытом острове, без всякого сообщения и поддержки — это всего лишь досадные неудобства".
Причем Андрей уверен, что надолго в Минске не задержится. "Я могу улететь в Кемер. Поработать оттуда ещё пару недель и вернуться турецкими авиалиниями в Таллинн".
Как Андрея, так и Егора авиаперевозчик "Белавиа" известил о том, что деньги за билеты будут возвращены, за исключением входящего в их цену аэропортного сбора.