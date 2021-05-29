В течение года на линию поддержки для желающих отказаться от насилия поступило более тысячи обращений
”Для того чтобы решить проблему насилия, недостаточно одной лишь помощи жертве, нужно также найти возможности для работы с человеком, применившим насилие”, — говорит Хельди Маккаскилл, руководитель линии поддержки по отказу от насилия Департамента социального страхования.
При звонке на линию поддержки сначала выслушивают звонящего, затем происходит личная встреча или беседа в режиме онлайн, и человек, которому нужна помощь, получает первичную консультацию. При необходимости консультант направляет клиента к партнерам, предлагающим индивидуальное консультирование или различные социальные программы.
”За этот год наша услуга значительно расширилась, это уже не просто телефонная консультация. Сегодня мы предлагаем поддержку в отказе от насилия там, где этого хочет клиент — на очной консультации или через Skype. Наши консультанты проводили беседы и в арестном доме”, — говорит она.
Из позвонивших на линию поддержки в течение года, 76 % составили люди, обеспокоенные собственным насильственным поведением. 11 % звонивших были близкими лиц, проявлявших агрессию, а 10 % — специалистами, которые хотели узнать, как действовать в различных ситуациях. 76 % обратившихся — мужчины. Около 60 % обращений были повторными.
По словам Маккаскилл, насилие — это не только физическое причинение вреда кому-либо, оно может принимать различные формы. ”Угрозы, преследование, чрезмерный контроль и обвинения, унижения и манипулирование — вот лишь некоторые примеры психологического насилия, которые требуют изменения моделей поведения. Насилие применяется не только при реальном взаимодействии лицом к лицу, но и в виртуальном мире”, — говорит она.
Социальные проблемы и отсутствие социальных навыков нередко приводят к насилию. Алкоголь был назван звонившими самым распространенным фактором, провоцирующим насилие, но были названы и другие зависимости, такие как наркотики, использование смарт-устройств и игромания. ”Для многих звонящих источником стресса являются трудности с работой и доходами. Например, безработица, переутомление, долги, нестабильный или низкий доход, а также характерная для нынешнего дня работа из домашнего офиса”, — добавляет Маккаскилл.
”Путь к отказу от насилия долог. Для этого нужно работать над своими отношениями, стилем общения и убеждениями. Долговременные изменения требуют постоянной работы. Первый шаг — признать проблему, осознать, что такое поведение приносит страдания окружающим”, — говорит Маккаскилл.
Более подробную информацию о службе поддержки по отказу от насилия можно найти на сайте Департамента социального страхования.
Прослушайте также подкаст Департамента социального страхования, в котором руководитель линии поддержки Хельди Маккаскилл и консультанты Тынис Пальги и Роман Крылов рассказывают ведущей Сирле Блумберг об услуге и первом годе работы линии поддержки.
Справочная информация о линии поддержки:
На бесплатную телефонную линию поддержки для желающих отказаться от насилия 660 6077 могут звонить люди, желающие отказаться от насильственного поведения, их близкие и специалисты, работающих с лицами, склонными к проявлению насилия.
Линия поддержки работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00. Попросить совета можно и по адресу электронной почты tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Линия поддержки предлагает консультации на эстонском, русском и английском языках. После телефонного разговора вы можете продолжить встречи онлайн или лично. При необходимости сотрудник линии поддержки может направить человека, желающего отказаться от насилия, на индивидуальное консультирование или в социальную программу.