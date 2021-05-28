Десятки эстонских граждан не могут вернуться из Минска домой

"На самолете можно прилетать без визы, но и улететь нужно на самолете. А на самолете улететь не получается, потому что самолетов нет. Уехать наземным путем тоже не получается, потому что нет визы и выехать из Белоруссии невозможно", — сказал в интервью "Актуальной камере" гражданин Эстонии Егор Севастьянов.

В таких ситуациях гражданам приходят на помощь посольства или консульства. Вариантов решения проблемы предлагается два. И оба недешевые. Сесть на самолет, который летит не в Евросоюз, и оттуда добраться до дома, например, через Турцию или Россию. В Россию, опять же, пустят лишь с гражданством или видом на жительство.

"Второй вариант — это ходатайствовать в местном департаменте миграции о выездной визе. Выездная виза выдается на выезд и делают ее довольно быстро. Первый человек, о котором мы сегодня узнали, вчера вечером обратился в департамент и сегодня вечером он уже выезжает из Беларуси", — пояснила консул ЭР в Минске Малле Сойдла.

Стоит виза 145 белорусских рублей или около 50 евро. К настоящему моменту к нашим дипломатам обратилось два десятка человек с проблемой возвращения домой. Многие находящиеся в Беларуси эстоноземельцы отдыхают там в пансионатах.

Севастьянов говорит, что получить выездную визу непросто. Ведь домой не могут попасть граждане многих стран Евросоюза.