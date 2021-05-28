Малый предприниматель обвиняет Eesti Post в желании отобрать у него домен

"Портал работает с 2015го года. И это безусловно ресурс, коммерческую ценность которого сложно недооценить. Считаю, что именно поэтому Eesti Post старается заполучить себе домен postiindeks.ee: причина явно за этим желанием явно коммерческая", — добавил Гогин.

Страница устойчиво находится в ТОП-40 по посещаемости рейтинговой таблицы веб-страниц Эстонии, по версии metrix.station, и в поиске в Google постоянно борется за первое место со страницей Omniva , если поисковым словом использовать ”почтовый индекс” (”postiindeks”) или ”почтовые индексы” (”postiindeksid”). За 2020 год на postiindeks.ee прошло более 850 000 пользовательских сессий. 99% пользователей — это пользователи Эстонии.

”Нашей основной деятельностью является SEO оптимизация домашних страниц, иными словами — достижение возможно высоких позиций для домашних страниц в поисковых результатах. Построение поискового мотора Postiindeks.ee не имело коммерческой цели и наряду с нашим так сказать побочным от основной работы любимым занятием, выросла неожиданная история успеха", — говорит Руслан Гогин, член правления Optimeeri OÜ.

В начале октября к владельцу postiindeks.ee обратился юрист Eesti Post утверждая, что любой может зарегистрировать на свое имя любое название домена, но должен учитывать уступку домена в случае, если кто-то сможет доказать, что он имеет большее право для использования домена. А именно, Eesti Post руководствуется пунктом 15.4 регламента доменных споров, в котором описывается прежнее право на домен, исходя из иных обязанностей предприятия и сферы деятельности.

"Команда Optimeeri OÜ построила приложение для быстрого поиска почтовых индексов исключительно на основе энтузиазма и толчком для этого стало обстоятельство, что в 2014 году на странице Eesti Post на запрос по поиску почтового индекса в среднем уходила одна минута, а веб-страница postiindeks.ee выдавала результат — менее чем за 1 секунду", — пишет фирма. По ее словам, сегодня на портале проходит более 2000 запросов в день.

Как утверждает Optimeeri OÜ, postiindeks.ee принадлежит фирме уже с 2014 года и на нем уже годами работает популярный поисковый мотор почтовых индексов Эстонии, но у государственного предприятия Eesti Post возник интерес и желание заполучить его себе.

"В 2015 году на postiindeks.ee сделали калькуляцию, по которой выяснилось, что путем более быстрого поиска почтового индекса, мы сэкономили для интернет-пользователей Эстонии почти 25 000 рабочих часов в год и это стало для нас достаточной мотивирующей целью в построении поискового мотора postiindeks. Можем смело утверждать, что postiindeks.ee — это наш благотворительный стартап", — рассказывает он.

Гогин не считает предложение Eesti Post серьезным и не понимает понятие ”большее право” в данном контексте: "Postiindeks.ee до сих пор был для нас словно домашний любимец или любимый автомобиль, продажу которого мы даже не рассматривали. Но в данный момент у нас хотят его забрать, ссылаясь на некое большее право.”

Присяжный адвокат Маарья Пилд, представляющая Optimeeri OÜ, не согласна с позицией Eesti Post: ”Считаем позицию Eesti Post при трактовке регламента доменного спора слишком общей, также это не поддерживает практика Комиссии по Доменным спорам. Из аргументов Eesti Post не понятно, что является их прежним правом, т.е. отсутствует совпадающий с доменом товарный знак или даже коммерческое название. Остается непонятным и то, по какой причине малое предприятие не может оказывать Eesti Post конкуренцию.”

По словам руководителя по связям с общественностью Eesti Post Кайи Сепп, госкомпания хочет приобрести домен для того, чтобы у клиентов, ищущих почтовые индексы, была проверенная и правильная информация, пишет dv.ee.

”Для клиентов почтовый индекс автоматически ассоциируется с Eesti Post. Поэтому клиентов сбивает с толку даже информация о том, что услугу предоставляет Optimeeri OÜ, и тем более то, что поставщик услуг не отвечает за достоверность данных. Поэтому Eesti Post сделала владельцу домена предложение о покупке. В настоящее время этот вопрос, действительно, находится в комиссии по доменным спорам, но мы все еще открыты для переговоров”, — сказала она.