Махинации с едой? Клиент заказал в онлайн-магазине эстонский чеснок и вместо этого получил импортный, что в несколько раз дешевле

Читатель Maalet Ээро пожаловался, что 20 апреля купил в онлайн-магазине Selver 400 граммов эстонского чеснока. Когда он в начале мая начала его есть, то у него появилось подозрение, что ему прислали вовсе не эстонский чеснок.

Он нашел в интернет статью о том, как отличить эстонский чеснок от импортного. Опираясь на статью, ему кажется, что Selver продает подвидом эстонского чеснока китайский товар.

Чтоб проверить свои подозрения, 4 мая он снова заказал в Selver 100 граммов чеснока. Ему принесли две головки чеснока, одна из которых отвечала признакам эстонского чеснока, а вторая — китайского.

Он разломал головки чеснока и обнаружил, что зубчики чеснока с китайскими чертами лежали в несколько слоев и становились все меньше и меньше внутри, корень же был отрезан и почищен. Чеснок, похожий на эстонский, имел один слой красивых больших зубчиков, а корень был не отрезан.

При этом в онлайн-магазине Selver продается только эстонский чеснок, что стоит 10.99 €/кг. Китайский же чеснок в магазинах стоит в несколько раз дешевле.

О своих подозрениях Ээро сообщил 3 мая в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, где ему обещали заняться этим делом. Обратную связь он до сих пор не получил.

Выращивающий чеснок в Пылвамаа в фирме Kõlleste Garlic OÜ Райнер Соосар ознакомился с фотографиями читателя и подтвердил, что чеснок на них похож на импортный, который смешан с местным.

Пресс-секретарь Selver Рейн Олеск прокомментировал, что магазин спеуиально не комплектует товар неправильно и не продает импортный товар под видом местного. В случае, если догадки клиента верны, то значит чеснок из разных стран смешался случайно. Selver приносит извинения зад оставленные неудобства.