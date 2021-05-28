"Инфаркт миокарда, вот такой рубец": Аркадий Попов — о том, как распознать инфаркт и оказать первую помощь

В эту ночь выпал сильный снег, да такой, что нашему реанимобилю было трудно подъехать к дому пациента. Пока мы мчались по ледяному шоссе Таллинн — Палдиски машину, несколько раз заносило, и мы едва не улетели в кювет. Перед домом скопились высокие сугробы, но было видно, что кто-то пытался расчищать дорогу для припаркованного возле гаража автомобиля. Мы нашли лежащего на диване мужчину, очень бледного, покрытого холодным липким потом. Он держался левой рукой за середину грудной клетки и жаловался на сильную давящую боль за грудиной. Со слов больного, он проснулся около 05:00, так как торопился на самолет - должен был лететь в командировку за границу, но обнаружив высокие сугробы начал интенсивно разгребать снег до тех пор, пока не почувствовал сильный приступ слабости и прогрессивно усиливающуюся боль в грудной клетке. Время поджимало, он опаздывал на самолет и продолжал разбрасывать снег. В какой-то момент он почувствовал, что в глазах начало темнеть, он с трудом добрался до дивана в комнате, и только тогда набрал номер 112.

Мы получили срочный вызов к пациенту в возрасте примерно 55 лет, который жаловался на сильную боль за грудиной и, по информации, переданной нам диспетчером службы спасения, у мужчины проступил холодный пот.

Люди часто задаются вопросом, как отличить признаки острого коронарного синдрома от других не опасных для жизни причин появления боли в груди. Здесь мне вспоминается один мой пациент, с которым мы столкнулись на вызове реанимобильной бригады зимой 2014 года.

Одной из таких ситуаций является острый коронарный синдром, который может проявиться в виде нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда или опасного для жизни нарушения ритма сердца, что в свою очередь может привести к внезапной остановке кровообращения — состояние, иначе называемое клинической смертью.

Буквально вчера, 27 мая, весь мир отмечал так называемый день экстренной медицины. В этот день медики, работающие в системе скорой помощи и в отделениях ЭМО, стараются рассказать людям о своей специальности, а так же занимаются просветительской работой для того, чтобы люди могли лучше сориентироваться в критической ситуации, когда счет идет на минуты, и человек должен своевременно обратиться за помощью.

Мужчина никогда раньше не страдал болезнью сердца и поэтому под рукой у него не оказалось незаменимого в такой ситуации нитроглицерина, действие которого направлено на расширение коронарных сосудов сердца и периферических сосудов.

После пары вопросов и беглого осмотра пациента возникло подозрение на острый инфаркт миокарда: типичный болевой синдром после тяжелой физической нагрузки, локализация боли в центре грудной клетки, холодный пот, выраженная слабость. К тому же выяснилось, что мужчина регулярно выкуривал до пачки сигарет в день и вел малоподвижный образ жизни.

Ещё до регистрации электрокардиограммы мы дали пациенту половину таблетки аспирина для уменьшения свертываемости крови и брызнули под язык дозу спрея, содержащего нитроглицерин. Нитроглицерин уменьшает болевой синдром при инфаркте и стенокардии, а аспирин снижает риск образования дополнительных тромбов в коронарных сосудах сердца. Если бы эти препараты были у пациента под рукой, он мог бы сам облегчить свое состояние до прибытия скорой помощи.

Электрокардиограмма подтвердила диагноз острого инфаркта передней стенки левого желудочка сердца. Кардиомониторинг, кислород, канюля, капельница, перфузор с нитроглицерином, морфин для снятия боли, быстрый перенес на раме в машину, звонок в больницу, и с мигалками и сиреной напрямую в отделение кардиологического интенсива. Затем коронароангиопластика — удаление тромба из коронарной артерии с постановкой стента — специального приспособления для избегания повторного закрытия сосуда. Потом - лечение в кардиологическом интенсиве, после - в отделении кардиологии и восстановительная терапия.

Но на самом деле решающими всегда оказываются первые 2 часа от начала инфаркта миокарда. Именно в этот период сердечная мышца, несмотря на нарушенное кровообращение из-за закупорившего коронарную артерию тромба, сохраняет свою жизнеспособность. В такой ситуации задача пациента или его близких заподозрить признаки острого коронарного синдрома, своевременно вызвать скорую, позвонив по номеру 112, при возможности принять половину таблетки аспирина, и было бы замечательно, если бы в домашней аптечке нашлись таблетки нитроглицерина для принятия под язык. И конечно очень важно исключить любые физические нагрузки до прибытия скорой помощи.

Надо признать, что ишемическая болезнь сердца зачастую развивается у человека скрытно на протяжении многих лет, и может проявиться сразу в виде острого инфаркта миокарда или внезапной остановки сердца, что может спровоцировать чрезмерная физическая нагрузка, к которой организм оказывается неприспособленным.

Медики, работающие в системе экстренной медицины, каждый день приходят на помощь пациентам с ишемической болезнью сердца и рады помочь каждому, кто попал в беду. И в наш праздник 27 мая хотелось бы пожелать всем работникам скорой помощи безопасных дорог, врачам отделений экстренной медицины — точных диагнозов, и конечно, чтобы мы всегда успевали вовремя. А нашим пациентам— здоровья и умения помочь самому себе или своим близким до прибытия квалифицированной экстренной помощи.