Керсти Кальюлайд извинилась перед Марти Куузиком

”Позапрошлой весной я вышла из зала Рийгикогу, когда Марти Куузик приносил присягу при вступлении в должность министра. Обвинения, которые тогда стали достоянием общественности, были настолько серьезными, что я не могла поступить иначе”, — написала она в Facebook.

”Тогда я сказала, что если обвинения не найдут подтверждения, то я извинюсь перед Мартом Куузиком. Сегодня Вируский окружной суд вынес решение, которое гласит, что вина не подтверждена. Приношу Марту Куузику свои извинения”, — написала Кальюлайд.

Сегодня утром Раквереский уездный суд закончил рассмотрение дела бывшего министра инфотехнологий Марти Куузика (EKRE), обвинявшегося в применении физического насилия в отношении своей жены, и признал его невиновным.