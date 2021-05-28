ЧП и криминал
28.05.2021, 08:28

Проезжавший мимо автомобиль засигналил и напугал водителя мопеда. Полиция ищет свидетелей

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Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Andres Putting
Вчера в центре Таллинна произошел инцидент, в результате которого пострадал водитель мопеда. Полиция просит откликнуться очевидцев.

Авария произошла в 9:58 возле Тарту мнт, 84e, где 35-летний мужчина ехал на мопеде Aprilia SR 50R по левой обочине, когда проезжающий мимо легковой автомобиль засигналил, в результате чего водитель мопеда испугался и упал.Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Марка, модель и цвет легкового автомобиля неизвестны.

Полиция просит свидетелей аварии позвонить по номеру 612 3000 или написать на toohja.lmt@politsei.ee.

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