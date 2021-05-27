Правительство поддержало проведение летом нескольких крупных мероприятий

Поддержку правительства получили Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров, который пройдет с 15 по 18 июля, и соревнования по триатлону IRONMAN Tallinn, которые пройдут 7 и 8 августа. Правительство Эстонии также сочло мероприятием, вызывающим большой общественный интерес, гимнастический праздник ”Подарок” Эстонского спортивного общества ”Калев”, марафон Выханду и заключительный концерт сезона ERSO. Эти мероприятия могут состояться в том случае, если организаторы придут к соглашению с Департаментом здоровья о мерах по снижению риска заражения коронавирусом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров

Эстонская ассоциация легкой атлетики получила право на проведение Чемпионата Европы среди юниоров, соревнования запланированы в Таллинне с 15 по 18 июля на стадионе Кадриорг. Ожидается, что в Эстонию приедут участники и их сопровождающиеся из 48 стран. Вместе с участниками в соревнованиях задействовано около 1900 человек.

Для проведения соревнований Эстонская ассоциация легкой атлетики в сотрудничестве с Европейской легкоатлетической ассоциацией составит план снижения рисков. При его составлении ведется сотрудничество с Департаментом здоровья. Это важный в спортивном отношении вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр, успешная организация которого создает хорошие предпосылки для проведения в Эстонии также международных титульных соревнований в ближайшие годы.

Триатлон IRONMAN