Тихановская объявила о проведении международной акции солидарности с Беларусью

"Мы объявили 29 мая — дату задержания Сергея Тихановского — днем солидарности", — сказала она в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, в этот день в различных странах мира ожидается "глобальный пикет солидарности" с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры.

Тихановская ожидает, что жители самой Белоруссии в этот день поддержат друг друга "возможными способами — уличными акциями, символами и письмами политзаключенным".

Муж Светланы Тихановской — Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тогда документы на регистрацию кандидатом в президенты подала его жена, она была зарегистрирована, а Тихановский возглавил ее инициативную группу. 29 мая 2020 года в Гродно Тихановский был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ему вменили нарушение нескольких статей Уголовного кодекса.

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