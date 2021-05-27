ТАБЛИЦА | По уровню вакцинации Эстония опустилась в Европе в третью десятку

Норвегия, Исландия, Лихтенштейн не являются членами ЕС, однако входят в Шенгенскую зону.

Обоими компонентами в Эстонии привиты 17,5% жителей, по этому показателю мы находимся в середине списка.

По состоянию на утро 27 мая вакцинацию прошли 452 861 человек, из которых 215 307 вакцинированы одной дозой, завершили вакцинацию 237 554 человека.

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