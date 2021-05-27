Основатели платформы быстрого вывода пенсионных накоплений подозреваются в мошенничестве

В начале мая Финансовая инспекция представила Государственной прокуратуре жалобу о преступлении, в которой было отмечено, что Товарищества с Ограниченной Ответственностью (ТОО) Vabaks OÜ на своей веб-странице предлагает услугу по кредитному пособничеству, но у коммерческого товарищества отсутствует для этого необходимая лицензия, и они не ходатайствовали о её получении. Так же отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. Подозрение в инвестиционном мошенничестве было поднято, потому что коммерческое товарищество представило общественности вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности и инвестиционной возможности.

Сегодня, 27-го мая в качестве подозреваемых были задержаны 31-летний Марко и 30-летний Ахто. Полицейские проводят процессуальные действия. Подозрение в осуществлении хозяйственной деятельности без лицензии и совершении инвестиционного мошенничества помимо этих двух мужчин будет предъявлено и ТОО Vabaks OÜ.

Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаур обращает внимание на то, что в связи с деньгами, которые осенью будут выведены из пенсионных фондов, повышен риск мошенничеств. ”Различные предложения, связанные с инвестированием и деньгами второй пенсионной ступени, находятся под пристальным вниманием полиции, и мы быстро реагируем на деятельность с признаками преступления, чтобы предотвратить возможный ущерб. Инвестированию всегда сопутствуют риски, которые помогает снизить доскональная предварительная работа. При заключении договора важно ознакомиться с правами и обязанностями, о которых Вы договариваетесь”, сказал Лаур.