Законопроект о внеочередном увеличении пенсий направлен на согласование. Кого повышение коснется в большей степени?

Внеочередное увеличение базовой части пенсии поможет обеспечить лучшую пенсию всем получателем пенсии. Особое увеличение пенсии затронет людей с более коротким пенсионным стажем, что окажет важное влияние на сокращение бедности среди пожилых людей.

”Повышение базовой части пенсий затрагивает большинство пенсионеров, но эффект от повышения более отчетливо будет заметен на кошельке пожилых людей с более низкими пенсиями. Наша цель состоит в том, чтобы в дальнейшем в большей степени помогать именно им. Важно, что внеочередное повышение пенсий также повлияет на увеличение пенсий в последующие годы, поскольку ежегодная индексация пенсий также учитывает часть внеочередного повышения”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Ожидается, что при внеочередном повышении пенсии средняя пенсия по старости для человека с 44-летним стажем увеличится почти до 595 евро с 1 января 2023 года. Однако после индексации пенсий с 1 апреля 2023 года ожидается, что она составит 622 евро. Размер народной пенсии составит 286 евро в месяц после ее увеличения на 20 евро. Ожидается, что после индексации с 1 апреля 2023 года народная пенсия вырастет почти до 300 евро.

С учетом ежегодной индексации пенсий ожидается, что внеочередное повышение пенсий обойдется государству в 63 миллиона евро в 2023 году, 65 миллионов евро в 2024 году и 74 миллиона евро в 2025 году.

Относительный уровень бедности, который является показателем неравенства доходов, наиболее высок среди людей в возрасте 65 лет и старше, главным образом потому, что эта возрастная группа имеет более низкую занятость и часто проживает в одиночку. Согласно данным департамента статистики, в 2019 году 41,4% одиноких людей в возрасте 65 лет и старше и 76,8% одиноких людей в возрасте 65 лет и старше жили в относительной бедности.

В дополнение к внеочередному увеличению пенсий, в программе действий правительства было согласовано, что деньги, высвободившиеся в результате реформы второй пенсионной ступени, также будут использованы для покрытия дефицита пенсионного страхования и освобождения от налогов средней пенсии по старости. Данный законопроект был направлен на согласование на этой неделе.