Таможенники обнаружили в порту Ванасадам два килограмма кокаина, но они были предназначены не для эстонского рынка

Микроавтобус Mercedes Benz направлялся в Финляндию, однако транспортное средство было остановлено при таможенной проверке, в ходе которой в моторном отсеке было обнаружено два пакета, обмотанных чёрной склеивающейся лентой. Общий вес упаковок составил чуть более двух килограмм и содержал белый порошок, экспресс-тест которого подтвердил, что это — кокаин. Точный вес чистого наркотического вещества будет определён в ходе экспертизы.

32-летний мужчина, управлявший транспортным средством, был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления. ”Поскольку существовала опасность того, что, находясь на свободе, он продолжит совершать новые преступления, то прокуратура сочла необходимым ходатайствовать в суд о его аресте. Харьюский уездный суд согласился на это, и 24 мая мужчина был взят под стражу первоначально на два месяца”, — сказала окружной прокурор Энели Лауриц, которая ведёт уголовное производство.

По словам руководителя подразделения по контролю на внутренней границе таможенного отдела НТД Вольдемара Линно, эта находка была связана с проведением ежедневных таможенных проверок. ”Мы знаем, что преступники хотят использовать Эстонию в качестве транзитного государства, чтобы доставлять наркотические вещества в Скандинавию, и мы учли это в нашей оценке рисков. Этот случай, когда задержанное вещество не предназначалось для рынка Эстонии, наглядно продемонстрировал эффективность нашего анализа”, — сказал он.

Линно подчеркнул, что в таможенной зоне Европейского союза обязанность таможни защищать общество и экономику не ограничивается только Эстонией. ”Поскольку преступники хотят использовать Эстонию в качестве транзитного государства, то у нас порты находятся под усиленным контролем”, — добавил он.