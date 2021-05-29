Наследуются ли средства второй пенсионной ступени? Объясняет специалист

"Если человек имел вторую пенсионную ступень и умер в пенсионном возрасте, и таким образом при выводе средств он получил бы льготы или освобождение от подоходного налога, переходят ли эти льготы наследнику в случае наследования?", — спрашивает читатель.

Отвечает присяжный адвокат Иво Махов:

Паи обязательной накопительной второй пенсионной ступени передаются по наследству (см § 28–31 Закона о накопительных пенсиях). Нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство, где пенсионные ступени отдельно не указаны, распространяются и на них. Однако условия и льготы по подоходному налогу не передаются по наследству.

Ставки подоходного налога зависят не от наследодателя, а от того, кто является наследником, сколько ему лет наследник и от чего зависит его годовой доход. Может случиться так, что подоходный налог, подлежащий уплате наследником, будет даже меньше, чем если бы его платил наследотатель.

Пай пенсионного фонда не может принадлежать одновременно нескольким наследникам, поэтому если наследников несколько, например, супруг и дети, то наследуемое имущество следует разделить. С учетом того, что наследник пенсионного или предпенсионного возраста имеет больше пенсионных льгот, выгоднее передать права на пенсионные ступени супругу.

Если наследников пенсионного возраста несколько, то может оказаться более выгодно передать права на пенсионные паи наследнику с более низким средним доходом, поскольку пенсионные выплаты из второй ступени включаются в доход налогоплательщика и облагаются налогом в общем порядке. Для пенсионера с более меньшим совокупным доходом дополнительный доход может хотя бы частично вписаться в рамки не облагаемого подоходным налогом дохода.

Наследник может выбрать: либо вывести накопления, либо переоформить паи на свой счет. При одновременном выводе нужно будет заплатить подоходный налог. Если наследник достиг пенсионного возраста или если до выхода на пенсию осталось менее 5 лет, то налоговая ставка составляет 10% (§ 4 (2) Закона о подоходном налоге), в других случаях — 20%.