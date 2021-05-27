ВИДЕО | Проблема русских наркоманов: как и почему Эстония вышла в европейские лидеры по ВИЧ-инфицированным 20 лет назад

Эпидемия ВИЧ в Эстонии произошла в 2001 году. Тогда наша страна была и не в Евросоюзе, и не в НАТО, в магазинах расплачивались кронами, а на площади Вабадузе была большая парковка.

За один только 2001 год было выявлено 1474 случая заражения ВИЧ. Это был рекорд, Эстония попала на первое место среди европейских стран и тем самым удивила все международное сообщество.

По словам специалиста Института развития здоровья Алены Курбатовой, Эстония в конце 90-х была совсем другой страной, это была молодая страна, которая пыталась отойти от своей истории, стать чем-то другим, нежели она была. Те системы, которые были в советское время, переструктурировали, систему здравоохранения создавали заново, в соответствии с более западным подходом, как и систему социального обеспечения. "Это был поиск успеха, поиск самоутверждения, чтобы показать миру, что мы можем быть успешными, но было и очень много разных социальных проблем”, — сказала Курбатова в передаче.

Изначально вспышку заболеваемости ВИЧ зафиксировали в Нарве. Потом вирус добрался до Таллинна, и в то время почти все случаи выявляли в Ида-Вирумаа и Таллинне. По мнению врача Нелли Каликовой, это было ожидаемо, но никто не хотел обращать внимание на проблему. ”Во-первых, это долгое время не происходило, потому что Санкт-Петербург держался без эпидемии. Но когда уже большие города-миллионники в России заразились, когда уже стала заражаться и Москва, и Петербург, тогда сразу полыхнуло в Нарве. Почему? Очень тесные связи, не только наркоманские, но и родственные, и торговые, 150 км от Питера — и ты в Нарве. Город маленький, контакты очень тесные”, — сказала Каликова, которая с 1994 года борется в ВИЧ и СПИДом.